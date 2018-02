Als ik écht nijdig ben is er altijd nog het Marokkaanse arsenaal aan verwensingen

Sommige dingen gaan te ver. Dan kunnen we nog beter terugvallen op zoon von hoer

Mijn oma was in onze familie de absolute kampioen verwensingen. Niet alleen had ze de gave om heel bijzondere gebeurtenissen te verzinnen die iemand moesten overkomen, ze kon er bovendien een bijna officieel moment van maken. Ze ging er dan even rustig voor zitten, nam haar hoofddoek plechtig af en hief vervolgens met een dramatisch gebaar haar handen in de lucht naar God terwijl ze bij elke nieuwe verwensing even heen en weer schommelde. Die vrouw had geen enkele schroom om haar emoties een plek te geven.



Mijn zusjes en ik hebben van dat gebruik een eigen remix gemaakt door de verwensingen niet te verbinden aan het eeuwig doen verbranden van iemands voorouders (vinden we toch een beetje cru), maar aan kleine, dagelijkse gebeurtenissen. Terwijl we oma's dramatische handbewegingen imiteren, verzinnen we een reeks als: 'Moge Allah het doen geschieden dat je soep altijd te zout smaakt, je de trein steeds op het nippertje zult missen en je printer bij elke opdracht vastloopt'. Elk spoortje van boosheid is dan allang verdwenen, want we liggen altijd dubbel om elkaars ingevingen. Hoe alledaagser de ergernis, hoe beter. Wel trekken we een grens bij zaken die écht heel naar zijn. Zo zullen we geen vrouw ooit toewensen dat elke panty die ze voortaan aantrekt een ladder krijgt. En ook vinden we het niet kunnen om iemand de rest van zijn leven gesmolten ijsjes toe te wensen. Sommige dingen gaan te ver. Dan kunnen we nog beter terugvallen op zoon von hoer.



Columniste Hayat schrijft onder pseudoniem in verband met haar juridische werk. hayat@volkskrant.nl