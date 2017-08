Advies aan minister Schippers: NIPT-test niet in basispakket

Een nieuw kabinet moet uiterlijk over twee jaar besluiten of de regeling afloopt, wordt verlengd of dat de test in de basisverzekering komt. Dat laatste had de voorkeur van VVD-bewindsvrouw Schippers, al stelde zij ook in dat geval een eigen betaling van 175 euro per zwangere voor. Ook de PvdA is voor opname in het pakket, al is het maar omdat de test anders een elitair voorrecht dreigt te worden dat lang niet voor iedereen is weggelegd.



Een keer per jaar besluit de Tweede Kamer voor de zomer over de dekking van de basisverzekering. Verzekeraars hebben dan de tijd om bij de vaststelling van hun premies rekening te houden met nieuwe vergoedingen of zaken die geschrapt worden. In juni 2018 wordt dus over het basispakket 2019 besloten.