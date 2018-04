ACM doet invallen bij bedrijven achter datingsites die met nepprofielen zouden werken

Op de onderzochte sites lijkt het alsof klanten chatten met andere gebruikers, maar in werkelijkheid sturen zij berichten met ingehuurde medewerkers van het bedrijf, vermoedt de toezichthouder. De ACM roept op alert te zijn voor datingsites waar je per bericht moet betalen.



'Het gaat vaak om kwetsbare consumenten, die zich bijvoorbeeld eenzaam of alleen voelen', zegt woordvoerder Jeroen Nugteren van de ACM. 'Zij worden verleid om te reageren op de grote stroom aan berichten die zij op datingsites krijgen. Ze betalen per bericht en zijn daar veel geld aan kwijt. Maar aan het einde van de rit hebben ze geen date.' De prijzen verschillen per site, maar zijn bijvoorbeeld een euro per bericht. De bedrijven waar een inval is gedaan zijn eigenaar van duizenden datingsites, zegt de woordvoerder.

Als gebruiker moet je behoedzaam zijn als de ander in elk bericht een vraag stelt