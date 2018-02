Aantal levend geboren kinderen bij kankerpatiënten neemt toe, aantal vroeggeboortes daalt

Toch is het belangrijk, zegt Amant, om zwangere kankerpatiënten heel goed in het oog te houden. 'De groei van de baby mag wat afvlakken maar als de achterstand te groot wordt, moeten we ingrijpen.'



Hij heeft meegemaakt, vertelt hij, dat een aanstaande moeder zo'n zware chemo kreeg dat de baby stopte met groeien en in haar buik overleed. 'Er zit dus wel enig risico aan, we moeten goed doseren en controleren.' Om die reden, zegt hij, is het van groot belang dat de zwangeren worden begeleid in een gespecialiseerd centrum. Fauser: 'Je wilt het beste voor de moeder maar ook voor het kind, hoe vallen die twee te combineren? Dat zijn vaak dramatisch complexe beslissingen die alleen door een team van experts kunnen worden genomen.'