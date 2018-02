Aaf zou heel 2018 geen kleren kopen. Tot half januari ging dat prima

Dus ik zou heel 2018 geen kleren gaan kopen, en dat stelde ik rond 3 januari bij naar de hele maand januari geen kleren kopen. Als ik het me per maand voornam, redeneerde ik, kon ik het per maand verlengen, en dat was vast makkelijker vol te houden dan dat voornemen van een heel jaar.



Waarom nam ik het me voor? Omdat ik koopverslaving stom vind. Ik ben niet iemand die ontzettend vaak kleren koopt - de mensen in mijn omgeving kunnen me uittekenen in een legergroene bubbeljas met een oude spijkerbroek eronder - maar af en toe komt de noodzaak over me en dan moet ik iets kopen, en die noodzaak vind ik stom.