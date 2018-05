Aaf was aan de rafelrand van Marokko, en hij was echt rafelig

We zijn inmiddels aangekomen aan de rafelrand van Marokko, en als je het over een rafelrand hebt in Marokko, is hij ook wel echt rafelig. Veel huizen in aanbouw die eruitzien alsof ze nooit afgebouwd zullen worden, parkeerplaatsen met alleen maar geiten, loslopende honden met uiers als koeien, wat ik vies vind om te zien, wat ik dan weer heel naar van mezelf vind, want wat is er vies aan een hond die borstvoeding geeft? Niks. Precies.



Ook in deze rafelrand vind je Europeanen die zich er permanent gevestigd hebben, want sommige mensen wonen nu eenmaal liever in een rafelrand en dat begrijp ik ook wel.