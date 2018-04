Aaf stond op het balkon van het Paleis op de Dam en dacht: met zó'n balkon wil toch niemand Koning zijn?

Het paleis op de Dam is maar een paar dagen per dag open, dus toen het deze week open was, sleepte ik mijn kinderen erheen. In de rij bij de garderobe vroeg mijn zoon wat er gebeurde als iemand geen koning wilde worden. 'Dan wordt zijn broer of zus het.' En als die het niet wilden? 'Zijn neef of nicht.' En als die het niet wilden? 'Zijn achterneef of achternicht.' En als die het niet wilden? 'Er is altijd iemand die het wil', zei ik stellig.



Zoals iedere ouder die haar kinderen meesleept naar iets museumachtigs, ging ik in de overdrive van hoe leuk het allemaal wel niet was, en hoorde ik mezelf, hardcore antimonarchist, steeds dingen roepen als: 'KIJK!