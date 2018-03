Aaf speelt het privacyspel: Ik weet zeker dat Instagram me afluistert

Het is een leuk gezelschapsspel: tegen elkaar opbieden over hoe weinig privacy de mens heeft. Het wordt al een tijd gespeeld, maar nu, met Facebook dat steeds meer de duivel blijkt te zijn en de sleepwet, wordt het fanatieker gespeeld dan ooit. Ik moet altijd denken aan mijn stiefmoeder, die mij mijn hele jeugd heeft verbeterd als ik praaivesie zei, want het is dus prih-vuhssie. Maar dat weet niemand. Misschien moet Facebook dat de wereld middels subliminale boodschappen eens duidelijk maken.



Enfin, mijn input bij dit leuke spel is altijd: 'Ik weet zeker dat Instagram me afluistert.' Ik heb dat al eens op deze plek uiteengezet, dus ik zal het niet nog een keer uitgebreid doen, maar mijn voorbeeld is de Swim Gym.