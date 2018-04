Aaf kende Avicii niet, dacht ze, tot ze een documentaire over de dj keek en postuum sympathie voor hem kreeg

Ik wist al dat ik oud was, maar ik besefte weer eens goed hoe oud toen ik niet wist wie Avicii was. Zijn dood was kennelijk een grote gebeurtenis, met overal nieuwsberichten en napraten bij Pauw met dj's en Joop van den Ende. Ik had geen idee wie hij was.



Dus bekeek ik op Netflix de documentaire die de BBC over hem maakte, en toen bleek ik hem toch te kennen. Althans, ik kende zijn nummers. Ik wist gewoon niet dat ze van Avicii waren. Ik kende ze via de vakantieafspeellijsten van mijn stiefkinderen, van de achtergrondmuziek in de H&M en in café's.