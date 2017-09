Aaf hunkert naar een tv-programma waar gewone mensen alles pico bello op orde hebben

Even over dat nieuwe tv-seizoen. Of over alle tv-seizoenen van alle tijden. Waar ik dus van droom, is een tv-programma over mensen die alles pico bello op orde hebben. En dan niet weer meteen de rijkste huisvrouwen van de Hollywood Hills, maar gewoon: gewone mensen die in een straat wonen die bijvoorbeeld Tapijtschelp heet, die altijd regenkleding bij zich hebben als het gaat regenen, die weten wanneer de schoolvakanties en de studiedagen vallen, die hun afval scheiden, hun zieke buurman soep brengen, met Kerst alle kerstballen van zolder toveren (ongebroken in een doorzichtige perspex doos met compartimenten), die dekbedden luchten en van wie alle brandmelders het doen - die mensen.