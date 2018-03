Aaf hoopt dat Eva Jinek na haar bevalling terugkomt op tv, en dat is niet omdat ze een vrouw is

Als vaste talkshowkijker is het nieuws over talkshows amper nog te volgen. In dat nieuws komt altijd het woord 'stokje' voor. Matthijs van Nieuwkerk draagt het stokje over aan Margriet van der Linden, Margriet van der Linden draagt het stokje eerst over aan Tijd voor Max, Eva Jinek draagt het stokje over aan Jeroen Pauw, die zijn stokje weer overdraagt aan Eva Jinek, kortom, ik snap niet meer wie welke talkshow doet, maar ik vermoed dat ik binnenkort op het tijdstip van DWDD langs Sybrand Niessen zap die ineens in een snel pak snel pratend in een rode studio staat.