Waterijsjes kopen bij een Italiaanse supermarkt op dinsdag: het bleek een grote fout

Het is momenteel 40 graden in Rome, dus ik had behoefte aan een waterijsje. Niet wetende dat ik op het punt stond de grootste fout uit mijn nog jonge correspondentencarrière te maken, liep ik richting de Simply-supermarkt. Op een dinsdag.



Aangezien het altijd een genot is buitenlandse supermarkten te bezoeken, was ik goedgemutst: niets vat de volksaard beter samen dan de indeling van 's lands versafdeling. Felrode tomaten in Italië, soms tegen het rotte aan, maar altijd o zo smaakvol, tegenover Nederland, met haar komkommers in een plasticje.