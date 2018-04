Aaf Brandt Corstius moet nodig eens naar Japan, maar doet het voorlopig met het Amsterdamse Bos

Omdat twee mensen die ik ken in Japan waren en mij daar almaar jaloersmakende foto's van stuurden - een kinderstoel met een afbeelding van een beertje met een appel op zijn hoofd en de tekst 'The landscape that makes me refreshed' - besloot ik mijn jaloezie om te zetten in daadkracht en zelf naar een soort mini-Japan te gaan: de Kersenbloesemtuin in het Amsterdamse Bos.



Een groep Japanse vrouwen heeft het bos een tijd geleden een heleboel kersenbomen cadeau gedaan en ik kan je vertellen: dat is een goed cadeau. Echt een gift that keeps on giving.