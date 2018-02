'Zij sloeg haar arm om zijn schouder. Daar schrok hij zó van dat hij zich verslikte'

Op de hoek van de Potgieterstraat had ik bij een mij onbekende viskraam een lekkerbekje gekocht, dat ik op een bankje bij de aanpalende speeltuin ging zitten opeten. De vis smaakte alsof hij eergisteren gebakken was en halfslachtig opgewarmd in een magnetron, dat oneerlijk zeemansgraf voor maritieme frituurwaren. Een viesbekje dus, maar ik at het toch op, want het was koud en ik had honger.