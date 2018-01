'The Hole gaat over spelen met macht én spelen met zwaartekracht'

We zitten in een kamertje in de nok van het Lucent Danstheater, aan het Haagse Spui. Of althans, in dat wat aan dansstudio's en kantoren nog overeind staat, in de immense bouwput waaruit over twee jaar het betwiste Cultuurpaleis moet herrijzen. De drilboren maken overuren en de ruiten trillen ritmisch mee. Ohad Naharin (65) wijst naar de bedrijvigheid beneden. 'Zie je de patronen van heftrucks en graafmachines? Net een choreografie', zegt de man die de internationale danswereld al dertig jaar aan zijn voeten weet, vanwege een oeuvre vol zinderende, zinnelijke dansstukken.