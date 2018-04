'Oké, dus jullie willen dierenmelk' zei de serveerster

De serveerster was van het type dat oogcontact vermijden tot een hogere kunst had verheven, dus nadat ik eerst van alles met mijn ogen en wenkbrauwen had geprobeerd, toen heen en weer had geschoven op mijn stoel en daarna had gekucht ging ik over op de grote kanonnen en zei met schorre stem, want ik had die dag nog niet zoveel gepraat: 'Mevrouw?'



Ze keek me aan alsof ik gek was.



Zo kwam ik waarschijnlijk ook over, met mijn geschuif, mijn gekuch, mijn opengesperde ogen en mijn schorre stem.



Ik bestelde een koffie verkeerd.