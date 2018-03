'Ik heb mezelf lang gezien als een vrije vrouw die alles had: een man, gezin en buitenechtelijke verhouding'

'Als je me zou vragen: hou je van je man, dan zou ik antwoorden: ik hou van hem als van mijn zwager. Ik ben gesteld op hem, en ja, natuurlijk hou ik van hem, maar in zekere zin zou je kunnen zeggen dat routine en gemakzucht en financiële zekerheid een belangrijkere rol spelen in ons gezamenlijk leven dan liefde. Ik weet niet of dat voortkomt uit hardheid, misschien komen termen als afhankelijkheid of zelfs lafheid meer in de buurt. Hard zou het zijn als ik hem in de steek zou laten nu hij steeds vergeetachtiger wordt, hard zou het zijn geweest als ik ervandoor was gegaan met mijn minnaar.