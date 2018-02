Hoogleraar wiskunde die van colleges een feest kon maken

Wiskundeleerboeken waren voor hem een achtervanger. 'Wiskunde is in wezen een vak dat je mondeling moet overdragen. Daar kan ik mijn hand voor in het vuur steken', zei hoogleraar Frederik ('Fred') van der Blij.



Hij behoorde tot de wiskundigen die van de lessen of colleges een feest konden maken. 'Een geweldig clownesk didacticus', vertelde een voormalig student die nu op de wetenschapsredactie van deze krant werkt over de hoogleraar die 27 januari op 94-jarige leeftijd overleed in een zorghotel in het Overijsselse Heino.