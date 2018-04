'Buurman!', schreeuwt Abdel, terwijl hij aan de overkant van de straat voorbijfietst. 'Hij stak twee vingers op', zegt Mo Moukhliq (49), als Abdel 50 meter verder is. 'Dat betekent dat hij twee kippetjes wil, dus die leg ik even apart. Goed hè.'



Mo is de eigenaar van superette Ennassr in Amsterdam-Oost, een kleine supermarkt waarin vooral brood, groente, fruit en vlees wordt verkocht. De kip die buiten aan het spit draait is klantenlokker.



Het is er een komen en gaan van bekende klanten. Zoals een ouder echtpaar ('3 euro voor twee boutjes? Da's niet veel'), aan wie Mo vertelt dat de aubergines geen courgettes zijn. Vlak daarvoor trakteerde Elfe, een andere vaste klant, Mo op een omhelzing; ze was net terug van vakantie. Mo: 'Dat is het voordeel van een kleine winkel. Je klanten worden na een tijdje vrienden.'

In het begin snoepte Mo geregeld van al het lekkers om zich heen