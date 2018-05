'Het is een van de weinige dingen die nog vrijheid geven'

Een zeilboot is 'een huis plus een heleboel dingen', zegt Aad Buis (66). 'Er is een toilet, water, gas, elektra, maar daarnaast zijn er nog de zeilen, alle elektronica.' Aad heeft nog twee vergelijkingen in huis. Een zeilboot is een 'drijvende caravan' of een 'camper met zeilen erop'. De uitvalsbasis van hem en zijn vrouw Josje (64) is nu het Overijsselse Kampen, waar ze morgen gaan fietsen.



Iedere maandag staat Aad, alweer dertien jaar gepensioneerd, op als het licht is ('s winters om half 9, nu rond half 7), leest het krantje, drinkt thee, 'vloeit bijna automatisch over' naar de koffie, en vertrekt dan vanuit zijn Noord-Hollandse woonplaats Zuid-Scharwoude naar de haven van Medemblik, waar de Adios (een samentrekking van Aad en Josje), een Winner van 10 meter lang op ze wacht.