'Het gaat er bij yoga om dat je rust vindt, het is geen gymoefening'

Sinds 1986, al vér voor de hype, is Marjoke Visscher (69) yogadocent. 'Toen waren er misschien drie leraren in Schagen, nu zijn dat er zeker tien.' De oorzaak daarvan? 'Stress. Veel mensen hebben behoefte aan ontspanning.'



Marjoke kwam er destijds mee in aanraking via een stukje in de krant, en was meteen verkocht. 'Zowel lichamelijk als geestelijk ontspannen sprak me aan. Ik wilde dat doorgeven aan anderen.'