Een spookcafé, én een verlaten kinderdagverblijf?

De Amsterdamse stadskrant berichtte over een 'spookcafé' zonder klanten en een kinderdagverblijf waar nog nooit een kind was gesignaleerd. Zoiets spreekt enorm tot mijn verbeelding. De Californische spookstad Bodie is een van de fascinerendste fenomenen die ik ooit heb gezien; de saloons, het schooltje, de kruidenierswinkel, de half in de woestijn verzonken autowrakken, leeg, maar vol schimmen van het verleden; de gedekte tafels, het biljart onder een dikke laag stof, alles in de genadeloos brandende zon verlaten, gestold in de tijd van de goudkoorts. Alle clichés schoten tekort. Het was prachtig.



Vol verwachting liep ik dus langs bij dat spookcafé bij mij om de hoek.