'De Zwaan' bracht korfbal over de hele wereld, tot in het oerwoud

'In het oerwoud is een bal een geschenk uit de hemel. Het is het geheimzinnigste en mooiste instrument dat ze ooit gekregen hebben', zei Adri Zwaanswijk in 1987 in een interview met Het Parool. Zwaanswijk, vaak De Zwaan genoemd, was korfbalmissionaris. Hij ging met een korfbal in zijn bagage naar Papoea-Nieuw-Guinea, kocht een mand, hing die op aan een boom in de bush en zag dat tweehonderd jongens en meisjes de bal door die mand wilden gooien.



Na zijn actieve loopbaan als korfballer en bondscoach reisde hij ook naar India, Puerto Rico, Taiwan en de VS om korfbal te propageren.