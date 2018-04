'Als het om muziek gaat, ben ik eigenlijk één grote guilty pleasure'

'God bewaar me, nee natuurlijk had ik nooit gedacht dat het met die band zo lang zou duren', zegt zanger Peter te Bos (67) over de Amsterdamse gitaarband Claw Boys Claw die dit jaar 35 jaar bestaat. Grafisch vormgeven is eigenlijk zijn vak. 'Maar Claw Boys Claw heeft mijn leven gehackt.'



En dus ligt er weer een nieuwe plaat, It's Not Me, The Horse Is Not Me - Part 1, en is er een zoveelste tournee door het land die Claw Boys Claw op 28 april naar Paradiso in Amsterdam zal brengen.