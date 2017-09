'Als er wat gepikt wordt, wordt altijd eerst naar de allochtoon gekeken'

In een Surinaams eethuis in Diemen doet Tyjani Beztati zijn petje even af. Dat is van het merk Clan de Banlieue. De kortgeknipte haren zijn nu zichtbaar. 'Als het langer is heb ik krullen', zegt hij. 'Geen kroeshaar, het zijn grotere krullen.'



Zijn vader werd geboren in Marokko en zijn moeder in Suriname. Ze ontmoetten elkaar in Amsterdam. 'Ik was 11 toen mijn ouders scheidden, daarna woonde ik het meest bij mijn moeder, maar ik kwam ook veel bij mijn vader.