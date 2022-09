Charles stapt in voetsporen van zijn moeder, met een lichte hapering

Onder het toeziend oog van zijn vrouw Camilla en zoon prins William tekende Charles zaterdag de proclamatie waarin hij wordt uitgeroepen tot koning. Dat deed hij in St James's Palace in Londen. Beeld AFP

Celia Hall heeft er alle vertrouwen in dat Charles een goede koning gaat worden. ‘Als hij het voorbeeld van zijn moeder volgt, komt alles goed’, zegt de 44-jarige ambtenaar van de burgerlijke stand, vlak bij het paleis van St James waar het aantreden van de 73 jaar oude monarch wereldkundig werd gemaakt. Haar echtgenoot Justin beaamt dit: ‘Hij heeft kunnen leren van de best denkbare lerares, zijn moeder’, weet de staalmonteur, getooid in een shirt van West Ham United. Dat was volgens hem de lievelingsclub van de overleden vorstin.

Samen met hun dochtertje Lilly is het echtpaar uit Oost-Londen zaterdagochtend met een bos bloemen op weg naar Buckingham Palace, hopend een glimp te kunnen opvangen van de nieuwe koning en diens oudste zoon William, de nieuwe Prins van Wales. Door de mensenmassa’s en wegafzettingen valt dat nog niet mee. Nu de hekken van het paleis volhangen met bloemen, beginnen de koninklijke parken op de Chelsea Flower Show te lijken. Terwijl de rouwenden stilletjes hun weg zoeken, klinken in de verte vanuit Hyde Park kanonschoten.

Deze dreunen volgen op de officiële overdracht van het koningschap. In de Troonzaal is zaterdagochtend een speciale zitting van de Privy Council, de kroonraad. Het is een ritueel dat teruggaat naar de tijd van de Angelsaksen. Wegens ruimtegebrek in het paleis van de nieuwe koning is er maar plaats voor 200 van de 718 leden. De net aangetreden premier Liz Truss is aanwezig, evenals haar zes voorgangers. Ook present is de aanvoerder van ‘His Majesty’s Most Loyal Opposition’, Labourleider Sir Keir Starmer alsmede Nicola Sturgeon, de leider van de Schotse Nationalisten die zonder morren het aantreden van Charles accepteerde.

Charles wil het koningshuis moderniseren

Het Britse koningshuis staat erom bekend dat het op gepaste afstand achter de vooruitgang aanloopt. In 1953 werd na een lang en fel debat binnen de paleismuren besloten om de kroning van Elizabeth II voor het grootste deel rechtstreeks op televisie uit te zenden. Ditmaal was het besluit gevallen om de zitting van de kroningscommissie van de Privy Council rechtstreeks te delen met de bevolking. Woensdag moest een zitting van deze raad, ter gelegenheid van de benoeming van een nieuwe premier, nog worden afgelast omdat Elizabeth te zwak was.

Charles is voor het moderniseren van het koningshuis. Zo wil hij de koninklijke familie kleiner maken, naar Oranje-model, en er zijn zelfs geruchten dat hij Buckingham Palace, het werkpaleis, een bestemming wil geven die te vergelijken met die van het Paleis op de Dam. Het toelaten van televisiecamera’s is echter niet zonder risico, zo blijkt zaterdagochtend. De Britten zijn onovertroffen ceremoniemeesters, maar soms laten ze een steek vallen. Zo is de tafel te klein te zijn voor het document waarop Charles III zijn krabbels moest zetten.

Wanneer Charles plaatsneemt staan de inktpot en het doosje met de vulpen in de weg. Wapperend met zijn rechterhand commandeert hij een lakei om de spullen snel weg te halen. Hij is vanzelfsprekend bedroefd en gespannen, maar dit komt niet goed over, althans niet op sociale media. Charles bezit niet de kalmte van zijn moeder. In zijn boek Charles: the man who will be king heeft biograaf Howard Hodgson al eens opgemerkt dat dit koningskind soms driftbuien heeft, wat mede het gevolg zou zijn van zijn rol als publiek figuur, het altijd beleefd zijn en lachen.

Na de zitting betreedt de Garter King of Arms het balkon om bekend te maken dat er een nieuwe koning is. Een uur later wordt deze proclamatie herhaald bij de Royal Exchange, de beurs in The City, en een dag later in Cardiff, Belfast, Edinburgh en vele andere steden. Een gebruik dat dat dateert uit de tijd dat er geen kranten en andere media waren om het nieuws te verspreiden. Deze rituele overdracht is al eeuwen hetzelfde, met als enige verschil dat een massa opgeheven armen met mobiele telefoons nu het uitzicht op de bekendmaking deels hinderen.

Langs de boulevard staan duizenden koningsgezonde Britten

Ook langs de Mall, de brede boulevard die naar Buckingham Palace leidt, staan vele duizenden koningsgezinde Britten, alsmede talrijke toeristen. Ze zien de Grenadiers voorbij marcheren, gevolgd door Charles die zijn Rolls even laat stoppen om handen te gaan schudden met enkele van zijn onderdanen. Voor het eerst sinds het overlijden van zijn oma laat prins William van zich horen. ‘Ik wist dat deze dag komen zou’, zegt hij in een verklaring. ‘Maar het zal nog even duren voordat de realiteit van een leven zonder oma tot me zal doordringen.’

Ondertussen wordt het draaiboek van Operation London Bridge gevolgd. De Britse vlaggen die sinds het overlijden van de vorstin halfstok hingen, wapperen na de proclamatie weer boven in de mast, maar zullen zondag weer omlaag gaan. Bij de Wellington Barakken trekken de Welsh Guards die de kanonnen schoonmaken bekijks. In Buckingham Palace maakt Charles kennis met ministers. In zijn vorige leven als kroonprins had hij de gewoonte om bewindslieden ongevraagd beleidsadviezen te geven, maar die vrijheid heeft hij nu verloren.