Zo verminderen we de voedselverspilling in Nederland

Een nieuwe Taskforce

6 tot 8 procent van de klimaatuitstoot is gekoppeld aan voedselverspilling Toine Timmermans, manager duurzame voedselketens Wageningen University

McDonald's is een van de 25 partijen die zich hebben aangesloten bij de nationale agenda tegen voedselverspilling die dinsdag in Veghel werd gelanceerd. De 25 bedrijven en overheden hebben zich georganiseerd in de Taskforce Circular Economy in Food. Het doel is om voor 2030 de voedselverspilling in Nederland met de helft te verminderen. Per Nederlander wordt jaarlijks naar schatting 105 tot 152 kilo voedsel weggegooid door consumenten, bedrijven en andere partijen. Consumenten zijn relatief grote verspillers: in de thuiskeuken verdwijnt jaarlijks 41 kilo eten per persoon in de vuilnisbak.



'6 tot 8 procent van de klimaatuitstoot is gekoppeld aan voedselverspilling', zegt Toine Timmermans, manager duurzame voedselketens aan Wageningen University en de motor achter de Taskforce. 'De verspilling is een rechtstreeks gevolg van de manier waarop we de voedselketen hebben ingericht in de afgelopen decennia.'