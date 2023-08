Zó’n uitzicht, zó’n terras en ook nog een Michelinster: hier in Willemstad eet je kabbelend chic

Wat: Vista is een restaurant met een Michelinster op het havenhoofd van Willemstad. Waar: Havenhoofd 2, Willemstad, met uitzicht op het Hollands Diep. Wie: Henrie en Ingrid van der Heijden. Twee dochters en twee schoonzoons werken ook in de zaak. Eten: Chic, zorgvuldig, fris en heel plezierig. vistawillemstad.nl

Uit eten Beeld Samira Kafala

Of je nou op een opblaaskrokodil of in een toeterdure sloep met lederen bekleding zit: er is weinig heerlijkers dan dobberen op het water. Dat moeiteloze zicht aan alle kanten op een steeds veranderende omgeving die toch niks van je vraagt. Beetje drijven, beetje lezen, misschien even het water in, eten uit een plastic bakje en dan je vette handen in het water laten hangen, zwaaien naar het gevogelte of naar een opduikende vis... Perfecte, lome luxe.

Moeiteloos voortkabbelend

Precies dat moeiteloos voortkabbelende gevoel heerst bij restaurant Vista in Willemstad, en niet alleen doordat dit restaurant vanbinnen ook wel enigszins de vorm heeft van een scheepje – met een groot terras rondom, en de eetzaal als panoramadek. Je eet er dan bijvoorbeeld een chic, elegant voorgerechtje met noordzeekrab en een perfect gegaarde langoustine in knapperig kataifideeg, met appelvinaigrette en basilicum – heel fris en afgewogen. Op het Hollands Diep, dat overal om je heen is, stijgt net een reiger op van een steiger met haar eigen lunch in de snavel: ‘Bon appétit, vriendin’, mompel je. Aan de overkant zie je de Hoekse Waard met Numansdorp en Strijensas. Rechtsvoor, bij Tonnekreek, drijven tientallen zwanen en helemaal in de verte zijn de rokende schoorstenen van Moerdijk. Het verkeer, van prachtige zeilscheepjes die hier de haven in gaan tot grote vrachtschepen onderweg naar Antwerpen, gaat hier dag en nacht door.

VIsta Beeld Samira Kafala

Het restaurant is een stukje kuieren vanuit Willemstad, een charmant, piepklein vestingstadje op het richeltje van West-Brabant. ‘Ja, het is een stád hoor! Geen dorp’, zegt Henrie van der Heijden, de chef van Vista, met geheven vinger. ‘Ik heb het al eens verkeerd gezegd en toen kréég ik toch op m’n kop...’ Hij stak in 2016 met zijn vrouw Ingrid het water over van Zuid-Holland naar Noord-Brabant, nadat ze in de Hoeksche Waard al een tijd een goedlopende zaak runden. ‘We waren op zoek naar een plek met meer ruimte’, zegt gastvrouw Ingrid, ‘en de projectontwikkelaar die bezig was met dit gebied op het havenhoofd nodigde ons uit te komen kijken. Toen we aankwamen hadden we er een hard hoofd in, want er was nog helemaal niks hier: ja, een frietkotje, een parkeerterrein, dorre struiken, niemandsland. Maar toen we het uitzicht zagen, wisten we meteen: als het hier niet lukt dan kunnen we beter stoppen.’ Het interieur is donker en luxe, met zwart marmer, zeeblauw velours en goud. De grote open haard heeft ook dezelfde stervorm als Willemstad. Henrie: ‘Mensen komen hier binnen vanaf de parkeerplaats en zeggen: wauw. En dat gevoel willen we doorzetten, in de service, de warmte en de kwaliteit van het eten.’ Twee jaar na de opening kreeg Vista een Michelinster.

Beeld Samira Kafala

De beste reclame

De lunch wordt goed bezocht bij Vista, doordeweeks door zakelijke klanten uit de Hoeksche Waard en de Rotterdamse en de Antwerpse haven. Ingrid: ‘En zaterdag en zondag zitten er tijdens de lunch bijna alleen maar Belgen – die hebben gewoon een andere cultuur wat lunchen betreft, en we hebben daar inmiddels een goede naam.’ Ook komen er in de zomer veel mensen hun boot aanleggen. ‘Die doen dan een culinaire trip en varen hierlangs naar Zeeland toe om op allerlei plekken te eten. Die liggen dan weer naast andere mensen in de haven, en bevelen ons weer aan bij hun buren – ja, dat is de beste reclame natuurlijk.’

VIsta Beeld Samira Kafala

Wij dobberen nog even verder aan ons tafeltje met een stuk gebakken zeebaars met malse en lichtbittere artisjok, scheermesjes, een dot kaviaar, tijm en beurre blanc. Henrie: ‘Die beurre blanc hebben we gemaakt met geitenboter, dat geeft hem nét een fijn randje.’ En zo is het.

Linksvoor komt een aalscholver aanvliegen, die gaat op een paal van het terras de veren staan drogen. Hij steekt met zijn zwarte drakenlijf scherp af tegen de heiige lucht in de verte.

‘Er is hier altijd wel iets moois te zien’, zegt Ingrid, die koffie met warme madeleine komt brengen. ‘Ik heb er ook nog steeds niet genoeg van. Het is een soort levend schilderij.’