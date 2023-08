Zo hoog is ’ie niet, restaurant De Watertoren in Utrecht, toch heb je het idee dat je de hele wereld kunt zien

De tiende verdieping van restaurant De Watertoren in Utrecht. Beeld Samira Kafala

Boven een bepaald basisinkomen schijnt meer geld nauwelijks invloed te hebben op hoe gelukkig mensen zijn – veel belangrijker is dat hun buren niet méér verdienen. Datzelfde vergelijkende perspectief gaat op bij hoogten en uitzicht. Een keukentrapje is genoeg voor een weids panorama, zolang alles om je heen maar kleiner is. Omgekeerd kan één langer iemand, ongelukkig gepositioneerd, je Mount Everest-ervaring grondig verpesten.

Neem Utrecht, een stad die niet bepaald bekendstaat om z’n Manhattan-achtige giraffenbouw. Natuurlijk is er de Dom, inmiddels al zes jaar voor renovatie omsteigerd als een kerstboompiek in bubbeltjesplastic. Met 112 meter is dat veruit het hoogste gebouw van Utrecht en ook de hoogste kerktoren van het land, maar vergeleken met andere Nederlandse wolkenkrabbers staat hij niet eens in de top-25. Het grote voordeel van zo’n stad met vrijwel louter laagbouw is dat je niet zo heel ver de hoogte in hoeft om je boven alles verheven te voelen. De Watertoren van het voormalige industriegebied Rotsoord, met bovenin een restaurant, is weliswaar maar 37 meter hoog – eenderde Euromast, eenachtste Eiffeltoren – maar eenmaal boven heb je het gevoel dat je tot het einde van de wereld kunt kijken.

Wat: Restaurant de Watertoren

Waar: In de oude watertoren van Rotsoord, Heuveloord 23, Utrecht.

Eten: Creatieve gerechten van lokale en deels zelfgekweekte ingrediënten. Voorgerechten rond € 13, tussengerechten rond € 15, hoofdgerechten rond € 24, nagerechten rond € 13. Vijfgangenmenu € 61. Ook volop vega. watertorenutrecht.nl

Uitzicht over Utrecht. Beeld Samira Kafala

Eetbare bloemen, kruiden en kumquats

De watertoren werd in 1907 gebouwd in Hollandse neorenaissancestijl en heeft de taps toelopende, middeleeuws aandoende bovenkant van de toren van het schaakspel. Bovenin hield een noodvoorraad van een miljoen liter drinkwater druk op de leidingen, zodat de wijk eromheen kon worden voorzien van schoon, stromend water afkomstig uit de Soesterduinen. Inmiddels wordt de bevoorrading anders geregeld. De toren is niet meer nodig voor de watervoorziening en is grondig verbouwd. Op de begane grond is een café met een snoepig terras aan de Vaartsche Rijn. Ook staan er bloembakken en een plantenkas die, horen we later, door de chef wordt gebruikt voor de kweek van eetbare bloemen, kruiden en kumquats – geinig. In de toren zitten kantoren, en je kunt met de lift naar het ‘waterhoofd’ waar het restaurant is.

De Watertoren. Beeld Samira Kafala

Bovenop de tank is een extra, tiende verdieping gebouwd, en dat is de plek waar uitzichtzoekers het best kunnen reserveren. Je zit er als in een vissenkom boven de stad, en bij mooi weer kun je ook buiten eten langs de richel. Waar het perspectief op de bovenste verdieping naar buiten is gericht, richt de negende de blik juist meer naar binnen. Je zit daar ín de voormalige, groene watertank – er zijn wel kleine raampjes rondom – met centraal de open keuken.

Restaurant De Watertoren. Beeld Samira Kafala

Spetterende kruiden en zelfgefermenteerde ingrediënten

Daar bedenkt chef Bram van der Bor zijn onstuimige, maar technisch goed uitgevoerde gerechten met volop groente, spetterende kruiden en veel zelfgefermenteerde ingrediënten. We eten een gelaagde, lekkere combinatie van beetgare belugalinzen, warmgerookte forel, krokante tuinbonen, ingemaakte sparretopjes en een romige saus van gefermenteerde daslook: mooi gecombineerd. Het vegetarische hoofdgerecht met koolrabi, knolselderij en bloemkool is ook al zo comfortabel: de koolrabi in dunne linten opgerold en gebakken onder bladerdeeg als een tarte tatin met een romige salpicon van geroosterde bloemkool, een laagjesgebak van knolselderij en een superhartige, donker en diep ingekookte jus van ui: leuk gedaan. De zelfgekweekte kumquat, zal je ’m hebben, geeft de aardse smaken ook wat friszoet tegenwicht. Op het klassieke visgerecht van heilbot met mousseline, prei en mossel-pernodsaus ligt een salade van oesterblad en roodlof, ook uit eigen tuin.

Hoewel het een gewone dinsdag is, zit het restaurant helemaal vol. ‘Eigenlijk loopt het elke dag goed, gelukkig’, zegt bedrijfsleider Maarten Dijkgraaf. ‘We zien het als een uitdaging om de bijzondere locatie te overtreffen met onze gerechten. Veruit de meeste mensen komen voor het uitzicht, maar ze komen terug voor het eten en de wijn.’

Utrecht. Beeld Samira Kafala

Als dessert is er een schwarzwalderkirschtorte-achtige creatie van amarenen, chocolade en bramen, maar dan met de toevoeging van het Midden-Oosterse kruidenstrooisel za’atar en ijs van bladzuring. Vindt de chef het niet jammer dat hij zelf tijdens het werken zo weinig meekrijgt van het uitzicht, omdat de keuken aan de binnenkant zit? ‘Dat valt wel mee, denk ik’, zegt bedrijfsleider Dijkgraaf. Fluisterend: ‘Hij heeft hoogtevrees.’