Yvette maakte een torta marinara voor haar zus – een taart gevuld met groente maar zónder vis

Kookboekenmaker Yvette van Boven maakt een seizoensrecept en geeft suggesties om iets met de restjes te doen. Deze week: een hartige taart uit Noord-Italië.

Een berichtje van mijn zus vanaf haar Ligurische vakantieadres. Bliep: of ik de torta marinara kende. Een voor die streek typische hartige taart. Ik zocht het direct op en vond in mijn fotoarchief inderdaad beelden van deze ogenschijnlijk eenvoudige taart, maar – natuurlijk! – met subliem Italiaans deeg; de hele reden waarom ik hem ooit had vastgelegd. Nu was het moment aangebroken om die methode eens echt uit te zoeken. Een vakantiekattebel kan soms zo veel doen.

De torta marinara is een taart gevuld met groente, paddestoelen en kruiden. Níét met vis, ook al doet de naam dat wel vermoeden. Ligurië is een streek in Noord-Italië van enorme schoonheid met haar voeten in de zee en haar kruin in de hoge bergen richting het noorden. De Ligurische vissersmannen waren vroeger lang van huis en aten op zee zo eenzijdig (vaak stokvis, dat bewaart goed) dat ze bij thuiskomst van hun vrouwen bergen groente kregen om de vitamineaanvoer weer recht te trekken. Niet voor niets heet de Ligurische keuken ook wel de cucina del ritorno: de keuken van de thuiskomst. Mijn zusje stuurde na al deze info een smiley met tranen in de ogen van ontroering. En hoewel ik me geen zorgen maak over haar eetpatroon op vakantie, zorg ik toch dat er een puntje torta voor haar klaarstaat als ze thuiskomt. Ik geef u even deze tip mee voor uw vakantiegaande buren, vrienden of familie.

Torta marinara

voor het deeg 500 gram (liefst 00-)bloem, plus extra 75 ml olijfolie 1 theel. zout ca. 200 ml lauw water voor de vulling 4 eetl. olijfolie 2 eetl. boter 2 flinke sjalotten, gesnipperd 4 teentjes knoflook, fijngehakt 1 kilo groente, bijv. 500 gram spinazie en 500 gram snijbiet, in stelen gehakt – of één van de twee groenten 1 bosje (15 gram) verse majoraan, grofgehakt 250 gram kastanjechampignons, in schijfjes 1 eetl. gedroogde oregano 500 gram ricotta 2 eieren 125 gram parmezaan, geraspt versgemalen zwarte peper boter-oliemengsel 2 eetl. boter 5 eetl. olijfolie snuf zout

Maak het deeg. Meng bloem, zout en olijfolie. Giet het water in scheuten erbij tot een samenhangend, niet plakkend, elastisch deeg ontstaat. Soms is niet alle water nodig, soms iets meer. Kneed een paar minuten. Dek de bal af en laat zeker 1 uur rusten.

Maak de vulling.

Fruit, in een ruime sauteerpan, de sjalot in de helft van de olie en boter zacht, voeg na 6 minuten de knoflook toe. Bak dan de steeltjes van de snijbiet mee (als u ze gebruikt), tot ze zachter zijn en schep de bladgroente er dan door. Doe dat in porties: steeds weer een beetje erbij als de rest is geslonken. Schep alles dan uit de pan in een vergiet in de gootsteen en laat afkoelen en uitlekken.

Verhit de rest van de boter en olie in dezelfde pan en bak de paddestoelen mooi gaar, breng op smaak met zout, peper en oregano. Zet opzij.

Roer de ricotta los in een grote kom, meng de eieren erdoor en de parmezaan. Druk zo veel mogelijk vocht uit de bladgroente en hak het fijn. Roer met de paddestoelen door de ricotta. Maal er zout en peper boven.

Laat de boter en olie voor het mengsel in een klein pannetje smelten, roer er zout door, zet opzij.

Snij het deeg doormidden. Deel één helft door tweeën en de andere helft door drieën. Bewaar alle bollen onder een vochtige doek.

Vet een springvorm van 22 cm in met wat boter-oliemengsel. Verwarm de oven voor op 180 graden.

Rol een van de twee grote bollen zo dun mogelijk uit op een met bloem bestoven werkvlak. Laat rusten onder een doek terwijl u de tweede uitrolt. Door het rusten is de eerste lap nu makkelijker uit te trekken: rek met uw vingertoppen onder de lap het deeg verder uit: steeds dunner. Dat gaat makkelijker dan u denkt. Leg de lap in de vorm en laat de randen overhangen. Kwast in met het boter-oliemengsel. Herhaal de handeling met de tweede lap en druk hem over de eerste lap in de vorm. Kwast ook in met het boter-oliemengsel. Vul de taart met de groente-ricottavulling.

Maak het deksel door de uitrolhandeling van hierboven te herhalen met de drie kleinere bollen. Laat ze steeds rusten als de rek eruit is en ga met een volgende bol verder. Leg ze op elkaar op de vulling en kwast ze steeds met olie-botermix in. Draai als de laatste erop zit de rand vast aan de onderste deeglaag door ze rondom in elkaar te stoppen.

Smeer de hele taart af met boter-oliemix en bak hem in het midden van de oven in 1 uur goudbruin en goed gaar.

Opmaaktip

Warm punten op in de oven, in de magnetron wordt alles slap.