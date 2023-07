Yvette maakt drie Amerikaanse roadtripgerechten. Trek er een blikje cola bij open

Beeld Oof Verschuren

Vandaag gaan we op roadtrip door de Verenigde Staten van Amerika. Ik zorg voor een salade, voor een lekker makkelijk hoofdgerecht én voor het toetje. U trekt een blikje cola open, Jimmy Buffett zingt door de speakers van uw campervan: ‘Cheeseburger in paradise, Makin’ the best of every virtue and vice’.

Enjoy, you guys…

1. Camperkoolslaw met caesardressing

voor de dressing 150 gram mayonaise 2 eetl. citroensap 1 teen knoflook, fijngeraspt 1 theel. mosterd 3 ansjovisfilets, heel fijn gehakt 4-5 eetl. Parmezaanse kaas, fijngeraspt zeezout en versgemalen zwarte peper voor de slaw ½ middelgrote spitskool of witte kool, in dunne reepjes 1/4 middelgrote rode kool, in dunne reepjes 2 middelgrote wortels, geschild en in julienne gesneden of geraspt

Maak de dressing door alle ingrediënten goed te mengen. Voeg op het laatst pas zout en peper toe. Proef eerst goed.

Meng alle groente door elkaar en schep de dikke dressing erdoor. Laat zeker 30 minuten staan zodat de kool wat slinkt. Proef dan nog even, het kan zijn dat er nog wat extra citroensap, Parmezaanse kaas, zout en/of peper door of op moet.

2. Motorhome Mac ’n cheese met groene olijven, jalapeño’s en pecorino

flinke klont roomboter 150 gram groene olijven, zonder pit, in ringen 1 (of meer naar smaak, proef!) jalapeño, fijngehakt (een andere peper of geen peper kan natuurlijk ook) 1 eetl. mosterd 4 teentjes knoflook, fijngeraspt ca. 500 ml water, maar een scheut witte wijn of bier erbij kan ook 300 gram korte pasta (zoals macaroni) ca. 600 ml melk, plus iets extra 2 eetl. bloem 150 gram geraspte pecorino, parmezaan of andere belegen kaas 20 gram fijngehakte bladpeterselie, voor het serveren

Smelt de boter in een hapjespan op middelhoog vuur. Bak de olijven, de gehakte peper, knoflook en een lik mosterd al omscheppend 1 minuut. Giet het water erbij, verhoog het vuur en voeg de pasta toe, laat even koken. Giet dan de melk in scheuten erbij. Roer twee extra eetlepels melk door de bloem en roer dat er ook door. Kook de pasta onder af en toe roeren zo’n 12 minuten tot hij bijna gaar is. Wordt het te dik, voeg er dan extra vocht (melk of water) aan toe. Roer de kaas erdoor tot die is gesmolten en maal er lekker veel peper over. Proef of het zout genoeg is. Dien heet op. Bestrooi voor het serveren met peterselie.

3. Frozen-pit-stop-piña-colada

per persoon 1 schijf ananas 1 bol kokosijs 1 maraschinokers (geen must, wel tof) 1 eetl./15 ml rum

Leg een schijf ananas op een bordje en balanceer er een bol kokosijs op. Maak af met een kers. Overgiet met rum en dien op.

Flamberen kan ook:

Verwarm de rum in een pannetje, steek die met een aansteker in de pan aan als het bijna kookt en giet het brandend via een pollepel over het ijsje. Houd kinderen hierbij uit de buurt en doe het voorzichtig. Als u knoeit brandt dat immers door.