Yvette had een leuk recept bedacht voor het jaarlijkse Dijkdiner, maar de ijscoman gooide roet in het eten

Vijgenbladijs Beeld Oof Verschuren

Op onze dijk staan, in het weelderig bloeiende plantsoen voor onze deels houten huizen, veel fruitbomen. Allerlei appels, waarvan de sterappel – veruit de mooiste boom van allemaal – net is uitgebloeid. Er staan ook pruimen, een enkele peer en een paar vijgenbomen.

Dit hebben we allemaal te danken aan een fijne buurman die ‘Voorman Groen’ is in ons stadsdeel, en met zijn team ook verantwoordelijk is voor de parken en plantsoenen in Amsterdam-Noord. Die worden door hem net een beetje mooier, een beetje anders dan anders, net een beetje interessanter.

Met veel plezier wonen we dus aan deze prachtige dijk en nemen we de complimenten van bezoek in ontvangst alsof we het allemaal zelf hebben aangeplant, maar al die complimenten zijn natuurlijk eigenlijk voor buurman Melvin.

Even terug vond het jaarlijkse Dijkdiner plaats. Een klein evenement, georganiseerd door een paar nijvere lieve buren. De straat wordt afgezet, er worden tafels en bankjes neergezet, buren nemen parasols, eigen bord en bestek, eigen glas en drankjes mee en iedereen krijgt de opdracht om voor ongeveer tien mensen iets warms of kouds te bereiden dat in het thema past. Het thema dit jaar was ‘beachparty’. Goed bedacht, daar het minstens 30 graden was en iedereen van zijn huurbankje dreef.

Ik besloot voor het toetje ijs te maken, gemaakt van – hoe toepasselijk – de vijgenboom uit onze straat. Ik testte mijn recept, en het was verrukkelijk! Er viel een e-mail op de mat: wegens het warme weer had een buurman de ijscoman besteld, die zou na afloop van het diner langsrijden voor alle buren.

Mijn leuke plan smolt met dat berichtje als sneeuw voor de zon. Ik besloot toen mijn wél lekkere pastasalade te maken (uit deze rubriek een jaar of wat terug) en ik zet mijn recept wel voor u (en mijn buren!) in de krant.

Vijgenbladijs

ongeveer 4 bladeren (40-50 gram, zonder steel gewogen) vijgenblad, goed afgespoeld 1 liter volle melk 2 theel. vanille-extract 5 eidooiers 200 gram fijne kristalsuiker ook echt nodig blender of staafmixer ijsmachine (optioneel) of diepvriesbakje/cakevorm met een inhoud van 1,5 liter voor het serveren vijgenbladolie Maldon zoutvlokken

Stapel de vijgenbladeren op, rol ze tot een dikke sigaar en snij ze in fijne reepjes. Giet de melk met het vanille-extract in een steelpan, voeg de reepjes ook toe. Breng tegen de kook aan en draai het vuur laag zodat de melk ongeveer 20 minuten kan trekken. Giet dan de hele bups in de blender (of zet de staafmixer in de pan) en draai het volledig glad. Echt even flink draaien.

Klop de dooiers met de suiker schuimig in een grote kom. Zeef het melkmengsel en schenk alles al kloppend bij het eimengsel. Schenk dat mengsel daarna terug de steelpan in en breng al roerend bijna tegen de kook aan tot het iets dikker wordt. U moet een pad kunnen trekken op de spatel zonder dat het meteen sluit. Laat deze custard (of vla) nooit koken, dan stolt het ei en moet u helemaal opnieuw beginnen. Giet het door een zeef in een nieuwe kom om hem direct te laten afkoelen, dek af met een bord. Roer af en toe om een vel te voorkomen.

Zet de afgekoelde vla in de koelkast om echt goed koud te worden.

Draai het mengsel in de ijsmachine tot ijs. Heeft u geen ijsmachine? Maak dan parfait! Schenk de vla in een bakje of cakevorm dat u met plasticfolie hebt bekleed, laat de randen overhangen en laat het een nacht opstijven in de vriezer. Stort het voor het serveren, laat het even op het aanrecht staan, zodat het snijdbaar wordt. Serveer het ijs overgoten met olie en een snuf (Maldon) zoutvlokken erop.

Knettergroene vijgenbladolie

ongeveer 4 bladeren (ca. 40-50 gram, zonder steel gewogen) vijgenblad, goed afgespoeld 200 ml druivenpitolie (lichte olie van goede kwaliteit, zonder veel bijsmaak) ook echt nodig blender stukje kaasdoek of iets dergelijks

Blancheer de bladeren 2 minuten in kokend water. Spoel ze direct koud af en knijp goed uit. Doe ze met de olie in de blender en draai lang: zeker 7 minuten. Leg een schoon stukje doek in een zeef en de zeef op een kom. Giet de olie erop en laat het er rustig door zakken zonder erin te roeren, zo blijft de olie helder.

Bewaar de olie in een schoon flesje in de koelkast.

Opmaakrecept

Vijgenbladolie is ook waanzinnig lekker over burrata of mozzarella, over koude (of warme) soepen, over meloen met ham, nou ja, u komt er wel uit toch?