Wilt u eens iets anders eten tijdens Oud en Nieuw? Bak dit jaar ansjovisbollen of empanadas

De oviebol moet je juist níét hebben: een zoutloze deegbal voor in de oven

Eerlijk is eerlijk: eigenlijk is de oviebol een dramatische uitvinding en niet te pruimen. Maar toch is het de moeite waard om er kennis mee te maken, al is het maar om de bereidingswijze. De voedingsindustrie schonk ons eerder de ovenbitterballen - nu is er dus ook de oviebol.



Om met het goede nieuws te beginnen: de oviebol is van buiten hard, knapperig zelfs. En de geur in de keuken is een kleine bonus, het ruikt in huis direct naar Oud en Nieuw.



Maar de smaakt valt zwaar tegen. Een oviebol is niets meer en niets minder dan een zoutloze deegbal in de vorm van, logisch, een muffin. De onderkant is donkerbruin, de bovenkant lichtbruin; dat hoort ook niet natuurlijk.