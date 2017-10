Voedselbankklanten eten ongezond: te weinig fruit, groente, vis en vezels en te veel verzadigd vet

In de jaren na Neters onderzoek is er volgens Weltevreden wel veel veranderd. Sinds 2014 huist de Voedselbank in Amsterdam in een grotere vestiging. 'We hebben nu een grote koelcel, waardoor we veel meer verse producten kunnen ophalen bij supermarkten', zegt hij. Het grootste deel van het eten wordt lokaal aangeleverd. Ook pakte de boycot van Rusland erg gunstig uit voor de Voedselbank. Weltevreden wijst naar een krat met gele, langwerpige groenten. Het blijken wortelen te zijn. 'Wij krijgen ook de groenten die er niet mooi genoeg uitzien voor de supermarkt. En aardappelen, wortelen, witlof: dit zijn allemaal groenten die lang houdbaar zijn.'



Ongezonde eetgewoonten vergroten de kans op chronische aandoeningen bij mensen die op de voedselbank zijn aangewezen. Ook kan de samenstelling van de voedselpakketten per locatie erg verschillen. In vervolgonderzoek gaat Neter kijken hoe dit beter kan. 'Moeten we de pakketten aanpassen? Klanten beter informeren? Hun recepten aanbieden? Vaststaat in elk geval dat er meer gezond voedsel, dat nu wordt vernietigd, gedoneerd zou kunnen worden.'