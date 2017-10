Vega 'Kipstuckjes' mag niet meer: producent moet namen vleesvervangers veranderen

© Sinds september zijn alle productnamen voorzien van het voorvoegsel 'vegetarisch'

Maar nu blijkt dat de NVWA de kwestie niet laat rusten. Volgens Koffeman wordt zijn bedrijf er om politieke redenen uitgepikt. Koffeman is naast zijn werk voor de Vegetarische Slager ook senator voor de Partij voor de Dieren. Directeur Jaap Korteweg is de partner van Marianne Thieme, fractievoorzitter in de Tweede Kamer.



Dat kan geen toeval zijn, meent Koffeman. 'Als dit nou onderdeel was van een algemene aanpak. Maar dat is niet aan de orde.' Zijn indruk wordt nog versterkt door een interne notitie van de NVWA over de politieke discussie rond deze kwestie. Daarin wordt de Vegetarische Slager als enige bedrijf bij naam genoemd.



Volgens een woordvoerder van de NVWA is er sprake van een puur administratieve handeling. 'Wij hebben een melding binnen gekregen. We hebben de overtreding geconstateerd en de waarschuwing verstuurd.'