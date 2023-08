Tijd voor Italië: Yvette maakt makkelijke campercaprese met zomerfruit, pasta ‘parasole’ en tiramisu

Beeld Oof Verschuren

Vandaag gaan we eten aan een tafeltje van een Italiaanse trattoria. Ik zorg voor een salade als lunch, voor het lekkerste hoofdgerecht én het toetje. U schenkt een glas pinot grigio in, Fabrizio Bracconeri zingt door de speaker van uw telefoon: ... La pastasciutta è l’alimento più completo che ci sia.

Alle recepten zijn voor 4 personen

1. Campercaprese met zomerfruit

500 gram rijp steenfruit, ontpit en in partjes gesneden een kwart meloen (ik gebruikte hier galia en watermeloen), naar smaak, in schijven, bolletjes en/of blokjes het sap en de rasp van 1 citroen 6 eetl. olijfolie 2 eetl. honing 1 handvol basilicumblaadjes, gescheurd, plus extra 1 kleine handvol verse oreganoblaadjes, plus extra zeezout en versgemalen zwarte peper 2 bollen buffelmozzarella (à 125 gram), in stukjes gescheurd (of in plakjes) optioneel: zoutvlokken

Meng het fruit, citroensap en -rasp, olijfolie, honing, basilicum en oregano in een kom.

Breng op smaak met zout en versgemalen zwarte peper. Laat 30 minuten staan zodat de smaken goed intrekken.

Schep het ingemaakte fruit op borden op een dienschaal. Schik de mozzarella ertussen.

Garneer met extra kruiden, zoutvlokken en flink gemalen zwarte peper.

2. Pasta ‘parasole’ met rode saus

750 gram zoete, goed rijpe kerstomaten 1 teen knoflook flinke klont (3 eetl.) roomboter, in stukjes 2-3 eetl. rodewijnazijn snuf chilivlokken of zwarte peper 1 eetl. oregano bij elkaar 125 gram fijngeraspte Parmezaanse kaas en pecorino (een combinatie, of een van de twee) zout 300 gram spaghetti

Halveer de tomaten. Knijp ze uit boven een kom. Snij het vruchtvlees in blokjes. Voeg ze toe aan de uitgeknepen tomaten. Rasp er een teen knof over, voeg de boter toe, de azijn en de helft van de kaas. Meng. De boter smelt straks als de pasta erdoor gaat, geen zorgen. Breng op smaak met een snuf chilivlokken of zwarte peper en oregano. Zout hoeft niet, de kaas is zout genoeg.

Breng een grote pan water aan de kook en voeg een wuif zout toe. Kook de spaghetti beetgaar. Schep een mok kookwater uit de pan en giet de pasta af. Schep de spaghetti door de tomaten in de kom en voeg al omscheppend een scheut kookwater toe, net zoveel tot de saus mooi gaat glanzen, de boter smelt en een laagje om de spaghetti vormt. Proef nu of er genoeg zout en peper en azijn door zit. Pas de smaak aan.

Dien dan meteen op, met de rest van de kaas erover.

3. Voortent-tiramisu

Een makkelijke versie jongens, zonder rauwe eieren, en er is ook geen mixer nodig. Maak het in een bakje of ovenschaal of in individuele bekers of glazen.

400 ml afgekoelde sterke koffie, kan ook met zakjes oplosespresso 250 gram mascarpone ongeveer ⅓ blik van 400 ml gecondenseerde melk 1 theel. vanille-extract 1 pak (à 125 gram) lange vingers 3 eetl. cacaopoeder

optioneel: 4 eetl. koffielikeur, brandy, amaretto of marsala

Meng de koffie met de likeur in een wijd bakje. Zet opzij.

Klop met een garde de mascarpone los en meng met de gecondenseerde melk en het vanille-extract tot een romige luchtige saus. Als u even doorklopt wordt hij steeds stijver, voeg meer zoete melk toe naar smaak.

Week de lange vingers enkele seconden in het lauwe of koude koffiemengsel (als de koffie te warm is breken de lange vingers af) en maak er een laag mee in een schaal of breek ze doormidden en pas ze op de bodem van 4 glazen of bekers. Smeer de helft van het mascarponemengsel erop. Bedek met een volgende laag kort geweekte lange vingers en smeer af met de rest van de mascarpone.

Bestuif vlak voor het opdienen met cacao.

Tip

Gecondenseerde melk die over is, giet u in een glas gevuld met ijsblokjes. Giet er een sterke espresso op om een overheerlijke ijskoffie te maken.