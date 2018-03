Terug naar de roots van Ottolenghi: Tel Aviv is foodiestad bij uitstek

'Eten we nou in een nachtclub of dansen we in een restaurant?!', vraagt mijn Nederlandse reisgenoot zich verbijsterd af. Een meisje in minirok danst op de bar, boven zijn dampende lamsshoarma. Het is zijn eerste kennismaking met het nachtleven van Tel Aviv. Rondom de open keuken van HaSalon, het vlaggeschip van chef Eyal Shani, vloeien alle vormen van vermaak in elkaar over. De charismatische kok heeft meerdere toonaangevende restaurants in de stad, maar de twee avonden dat HaSalon open is, staat hij hier achter de kachel.