Pasta met gekonfijte citroen, tuinbonen & komijn

Wat kunnen we verder met gekonfijte citroen? - Pureer met pulp en al en wat olijfolie tot een snelle dressing

- Konfijt restjes zout gekonfijte citroenschil in een suikersiroop voor een spannende kick

- Pureer een restje gekonfijte citroen met wat harissa en bewaar in een schoon potje onder olie, gebruik als tapenade

- Vijzel gekonfijte citroenschil met wat basilicum, pijnboompitjes, parmezaan, knoflook en olie tot een bijzondere pesto

- Meng fijngesneden gekonfijte citroenschil en wat fijngesneden munt door groene (knoflook)olijven

Dat koken een soort van hogere scheikunde is, weten mensen die geregeld in de keuken staan wel; de Maillardreactie (simpel gezegd het ontstaan van die heerlijke bruinige kleur van een koekje, koffie en vlees) is daar het lekkerste voorbeeld van. Ons dagelijks brood dat zonder de chemie tussen tarwe en desem nooit al die monden had gevoed. In de Marokkaanse keuken is er ook een verrukkelijk hoogstandje: zoute gekonfijte citroen. Biologische citroenen worden ingesneden, elk gevuld met een volle lepel zout en met zoveel mogelijk in een schone (gesteriliseerde) pot geduwd. Pot dicht en dan een paar weken wachten. Wat je dan aantreft is een werkelijke metamorfose; weg is de harde bittere schil en het zure vruchtvlees. In plaats daarvan een geurige aromatische frisse gekonfijte citroen. Hoe beter de citroen was die er in ging, hoe lekkerder de vrucht die eruit komt.