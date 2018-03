Limburgse supermarkt belooft 'beste bier ter wereld' niet meer zonder toestemming monniken te verkopen

'Woekerprijs'

Het bier wordt normaal gesproken niet aan groothandels of supermarkten verkocht, en ook nu hadden de monniken Jan Linders geen toestemming gegeven voor de verkoop ervan. Een andere doorn in het oog van de monniken was de 'woekerprijs' waarvoor het bier werd verkocht. De woordvoerder van de abdij vertelde dat de prijs van 10 euro per fles (de monniken vragen zelf 1,45 tot 1,87 euro per flesje) indruist tegen de ethische normen en waarden van de kloosterlingen. Hij verzekerde dat de trappisten van Westvleteren 'geen winstmaximalisatie nastreven', en 'enkel zoveel bier produceren als nodig is om in hun levensonderhoud te voorzien.'



De paters gaan naar aanleiding van het incident onderzoeken of ze de verkoopregels aan moeten passen. Het verkoopproces is al strikt gereguleerd: een koper mag elke zestig dagen maximaal twee kratten van 24 flesjes reserveren en moet die bestelling op een afgesproken datum en tijd aan de poort van de abdij ophalen. Zo'n krat kost 35 tot 45 euro, afhankelijk van het soort trappistenbier. Omdat de abdij maar een beperkte hoeveelheid trappist produceert, moeten liefhebbers volgens de website van de Sint-Sixtusabdij 'veel geduld en wat geluk' hebben om aan een krat te komen. Het was dan ook geen wonder dat sommige bierliefhebbers 's morgens al voor de deur van de Jan Linders-filialen stonden om twee flesjes van het moeilijk te verkrijgen gerstenat te bemachtigen.