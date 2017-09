Lidl gaat hanenvlees verkopen, tegen alle agrarische logica in

'Een haan is wel degelijk economisch rendabel te fokken', zegt pluimveehouder Ruud Zanders, een van de initiatiefnemers achter Kipster, dat volgende week officieel worden geopend. 'Als de boer er maar een redelijke prijs voor krijgt.' Aan Lidl gaat Zanders hanenburgers verkopen. 'Die gaat ongeveer evenveel kosten als een biologische kipburger.'



Zanders heeft enkele jaren ervaring met het houden van haantjes. Dat gebeurde op kleine schaal: hij verkocht het vlees sinds 2013 voornamelijk aan restaurants. 'De horeca is wel ingewikkeld. Als een restaurant na drie maanden de kaart verandert en geen haan meer serveert, moet je weer naar een andere afnemer op zoek.' Met Lidl, dat ruim 400 filialen in Nederland telt, is de mede-eigenaar van Kipster voor de komende vijf jaar van dat probleem af. De supermarkt neemt ook kippenvlees en eieren van het bedrijf af. Het is de bedoeling dat bij Kipster 24 duizend kippen jaarlijks zeven miljoen eieren leggen.



De Hollandse Haanburger uit Venray kan op steun uit onverwachte hoek rekenen: Wakker Dier. 'Deze stap juichen we toe', zegt woordvoerder Anne Hilhorst. 'We hebben een industrie die aan de ene kant 550 miljoen plofkippen produceert voor de consumptie en aan de andere kant 45 miljoen kuikens per jaar vergast omdat ze als volwassen dier te weinig opleveren.' Aan die laatste misstand kan de Hollandse Haanburger een einde maken.