Leg de koelelementen vast in de vriezer: de Volkskeuken gaat op vakantie

Picknick vol zoetigheid. Beeld Oof Verschuren

Kipsalade

Onno Kleyn haalt herinneringen op aan zijn treinreizen met de Wagons-Lits. Obers in witte jasjes liepen rinkelend met zware handbellen door het gangpad en serveerden kipsalade op grote schalen. Ook een handig hartig hapje om mee te nemen onderweg.

Klik hier voor het recept: Kipsalade is een hit op de rails

Mueslirepen

Bij Tallina van den Hoed gaan zelfgemaakte mueslirepen vaak mee in de trommels tijdens drukke schooldagen. Maar ze zijn natuurlijk ook perfecte voorraad voor in de koelbox. Zelf mueslirepen maken is heel simpel en varieer naar hartenlust variëren met de noten en gedroogd fruit die erin gaan.

Klik hier voor het recept.

Zes picknickmanden

Met de picknickmanden van Yvette van Boven kunt u uw menu voor onderweg alvast afstemmen op uw bestemming. Gaat u naar Frankrijk? In de Franse mand zit quiche met geitenkaas. In de Italiaanse mand zit calzone alla caponata.

Klik hier voor de picknickmanden

Eetexcursie

Marie Louise Schipper was op eetexcursie in Mecklenburg-Voorpommeren. In de supermarkt sprongen niet alleen de miniflesjes Gorbachev wodka aan de kassa in het oog, ze vond hier ook een keur aan mierikswortelsauzen. Een ideale match met bietensalade die ook mee kan op de picknick.

Klik hier voor het recept.

Spaanse tortilla

Sake Slootweg wilde in de trein geen gesmolten rollen chocoladekoek of stationsbroodjes met harde stukken tomaat die er op het verkeerde moment uitvallen. Hij wilde iets hartigs dat niet kruimelt en een paar uur in een bakje overleeft. Dat werd Spaanse tortilla.

Klik hier voor het recept.

Fietspasteitjes

Ook bij de toko is er van alles te krijgen voor onderweg. Pasteitjes bijvoorbeeld. Pay-Uun Hiu kreeg ze toen ze vroeger als meisje met haar vader boodschappen ging doen bij de Indonesische toko. Maar de toko bij Pay-Uun in de buurt verkoopt geen vegetarische pasteitjes, dus maakte ze die zelf.

Klik hier voor het recept.

Campingcouscous

Eenmaal op de camping moet er natuurlijk ook gegeten worden. Maar ja, wat voor weer wordt het daar? Loethe Olthuis heeft daarvoor campingcouscous met gegrilde groente in een koude en in een warme variant bedacht. De couscoussalade is voor hete dagen, de warme versie met boter is voor als de regen komt.

Klik hier voor het recept.

Voor meer verhalen en recepten voor eten onderweg, culinair journalist Charlotte Kleyn schreef het boek Trek, eten onderweg, toen en nu en blogt hierover.