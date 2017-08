Hoeveel pijn lijdt de pluimveesector door het fipronil-schandaal?

Dus de Nederlandse boeren hebben wat reserves om de crisis op te vangen? Nou, niet per se. Want in 2014 beleefde de pluimveesector juist een horrorjaar. Het gemiddelde inkomen uit normale bedrijfsvoering schrompelde ineen tot 22.200 euro. De prijs van een ei was dat jaar gekelderd door een overaanbod. Dat was het uitvloeisel van een eerder Europees verbod op legbatterijen: boeren die toch moesten investeren in betere huisvesting besloten meteen maar fiks uit te breiden.



Bij elke crisis - zoals de ophokplicht die van december tot medio april gold vanwege de vogelgriep - roept de sector dat de boeren er onderdoor gaan. Boeren redden het vaak met hard werken, zeggen experts. Maar het houdt een keer op. Of dat moment nu is aangebroken? Niemand die het weet.