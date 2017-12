Het vet waar u nu oliebollen in bakt, brengt u deze zomer naar uw vakantiebestemming

Tientjes

'Frituurvet Recycle Het' spoort huishoudens al jaren aan 'die laatste liters' in te leveren bij een van de ruim drieduizend inzamelpunten. Slechts een op de vijf Nederlanders neemt die moeite, schat Pasmans. 'Een inzamelpunt op een kilometer afstand is al snel te ver lopen.' Meer scholen, supermarkten en kinderboerderijen zouden daarom inzamelpunten moeten openen, vindt Pasmans. Elke volle vetcontainer van 240 liter levert het inzamelpunt een paar tientjes op.



Voor de Nederlandse horeca is frituurvet naast een kostenpost ook een inkomstenbron geworden. Cafés en restaurants zijn wettelijk verplicht hun afgedankte frituurvet in te leveren. Jaarlijks verzamelen horecagelegenheden 44 miljoen kilo verbruikt vet in grote tonnen. 'Daar krijgen we zo'n 30 tot 60 cent per liter voor, afhankelijk van de afnemer', zegt Sterre Jongerius van Jongerius Bakkerij in Zoetermeer. Van de 6500 liter olie waar het familiebedrijf nu oliebollen en beignets in bakt, gaat zo'n 4000 liter 'restvet' in januari retour.



Lees verder onder de foto.