Het ligt toch anders: in Italië werd al ver voor Romeinse tijd wijn gedronken

Deze ontdekking heeft belangrijke archeologische en historische implicaties Davide Tanasi

Het bewijs daarvoor vonden wetenschappers in grote kruiken die vijf jaar geleden werden ontdekt in een grot bij de vissersplaats Sciacca in het zuidwesten van Sicilië. Met chemische analyse werd vastgesteld dat ze moleculen bevatten van stoffen die ontstaan bij wijnproductie: wijnsteenzuur en natriumzout. De wetenschappers, die hun bevindingen publiceerden in het tijdschrift Microchemical Journal, konden niet uitmaken of er rode of witte wijn in de vaten heeft gezeten.



Het is niet het oudste bewijs van wijnbouw in de wereld. De eerste tekenen daarvan zijn gevonden in de Kaukasus en dateren van 5000 v. Chr. en zijn dus 7.000 jaar oud. In 2011 vonden wetenschappers in een grot in Armenië overblijfselen van een wijnmakerij die net als de vondst op Sicilië zo'n 6.000 jaar oud bleken te zijn. Sommige wetenschappers denken dat de mens al 10.000 jaar geleden begon wijn te produceren.



Onderzoeksleider Davide Tanasi van de Universiteit van Zuid-Florida spreekt van een grote verrassing. 'Deze ontdekking heeft belangrijke archeologische en historische implicaties. Ze zegt iets over een nieuwe landbouwpraktijk die zich richt op wijnbouw en mogelijk over ook complexe handel met wijn in de kopertijd (tussen 5500 en 3300 v. Chr., red.).'