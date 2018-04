Het is even schrikken als je een gewelde pruim uit de stazak vist, maar de beloning mag er zijn

De gewelde en gedroogde pruimen van Lilifruit, pitloos en met een 'zachte en intense smaak', komen uit Agen. Dat is een aanbeveling, want we kunnen wel stellen dat Agen, hoofdstad van het departement Lot-et-Garonne, de pruimenhoofdstad van Frankrijk is. De pruneaux d'Agen zijn vermaard.



Het is leuk om hier dan ook maar even te vermelden dat het kruisridders waren die, lang geleden, vanuit het Midden-Oosten pruimenboompjes mee naar huis namen in hun bagage. De rest is geschiedenis. Dat twee op de drie Fransen zelf pruimen droogt - zoals we ergens lazen op het internet - lijkt ons sterk, maar dat de pruim in Frankrijk populair is, staat als een paal boven water.