Hartige bananentaart of taartjes

Bereiding

© Pay-Uun Hiu Rijstbodem

- 150 g pandanrijst

- 1,5 gewone banaan

- 30 g kokosolie

- pandanextract (ev.)

Vulling

- scheutje olie

- 2 cm gember, geschild en fijngehakt

- 0,5 tot 1 rode peper, ontdaan van zaadlijsten en pitjes, gesnipperd

- 1 ui, gesnipperd

- 1 theel. kerrie

- 0,5 theel. kurkuma

- 150 g spitskool in heel dunne reepjes

- 150 g wortel in linten (met de spiraalsnijder)

- 1 eetl. mirin

- scheutje citroensap

- beetje suiker

- zout, peper

Decoratie

- 0,5 bakbanaan

- 1 à 2 eetl. (glutenvrije) ketjap manis

- rasp van 1 citroen

- scheutje olie

- kokossnippers