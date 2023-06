Gegrilde puntpaprika’s met vanillepolenta en tomatensaus: een zonniger gerecht kon Yvette niet verzinnen

Gegrilde puntpaprika's van Yvette van Boven Beeld Oof Verschuren

De zoveelste mooie dag brak aan en we waren zomaar vrij. De vrije dag ervoor had ik benut door mijn allerlaatste zaailingen zittend – been nog steeds in het gips – uit te planten en de bloembedden verder onkruidvrij te maken. Die waren overigens door mijn fysieke toestand nog nooit zo opgeruimd geweest. Elke vrije zonnestraal had ik aan mijn tuintje besteed. Ik keek de pioenen ongeveer open en staarde net zo lang naar de rozen tot hun knoppen barstten.

Maar nu het écht lekker weer was, maakte de gedachte aan nog een dag thuis zijn me onrustig. We besloten de stoel door te rollen naar het terras. Voordeel van een rolstoel is dat je altijd een eigen zitplaats bij je hebt. We vonden daardoor lekker snel een plaatsje in de zon. Met onze verbrande neuzen vielen we direct in een wijnproeverij. Dat sloegen we natuurlijk niet af. We knoopten er meteen een berg happen aan vast want alleen alcohol en zon, zonder er iets bij te eten, loopt vaak minder goed af, hoewel ik al zat en niet hoefde op te staan.

We fantaseerden dat we met vakantie waren, het was zo ongekend zomers dat we ons steeds feestelijker gingen voelen. Voor we het wisten was de middag om en zakte de zon bijna achter het naastgelegen pand. We namen ons voor hem zo lang mogelijk vast te houden, dus rolden we door naar het volgende terras, de stralen achterna. Net zo lang tot we ons bed in tolden. Hè jongens, het ruikt naar een ouderwetse zomer, ik heb er zo’n verschrikkelijke zin in, we rollen ’m met open armen tegemoet.

Gegrilde puntpaprika’s met vanillepolenta en geroosterde tomatensaus

Een zonniger gerecht kon ik niet verzinnen.

6 tomaten, gehalveerd 1 flinke rode ui, in ringen 2 eetl. olijfolie 2 theel. (of naar smaak) chipotlestukjes in adobosaus, (bijv. van La Morena) 4 puntpaprika’s zeezout en versgemalen zwarte peper 100 gram polenta 1 theel. vanille-extract de mais van 1 kolf of 1 blikje (300 gram) 75 gram feta, verkruimeld olietje voor erop 1 bosje (15 gram) koriander sap van 1 limoen 75 ml olijfolie

Verhit de grill op de hoogste stand. Snij de puntpaprika’s van boven tot onder in, verwijder de zaadlijsten en leg ze met de tomaten met de snijkant naar beneden, en met de uienringen ernaast op een bakplaat. Druppel er olijfolie over. Rooster ze een minuut of 12 tot ze zacht zijn en licht blakeren, schep ze na 5-6 minuten steeds om.

Haal de paprika’s eruit, ze hoeven nog niet door en door gaar te zijn. Rooster de tomaten nog een minuut of 5-7 door tot ze gaar zijn.

Breng intussen een ruime 400 ml aan gezouten water aan de kook in een hoge pan. Giet al roerend met een garde de polenta in een dunne straal erdoor. Doe het precies zo, anders gaat het klonteren en moet u opnieuw beginnen. Roer tot de polenta indikt, draai het vuur zachter en roer nu af en toe, ongeveer 30 minuten tot de polenta gaar is. Roer na 20 minuten de mais erdoor. Breng op smaak met zout, peper en vanille. Roer 2/3 van de feta erdoor.

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Pureer de tomaten, ui en de chipotle in een keukenmachine tot een gladde saus, voeg naar smaak wat zout toe. Schep de saus in een ovenschaal waar de 4 paprika’s ook in passen. Vul de paprika’s met de polenta en til ze voorzichtig op de saus in de schaal. Verkruimel de rest van de feta erover.

Bak de schaal in de hete oven ongeveer 25 minuten tot de polenta gratineert.

Maal intussen in de blender of hakmolen een kruidenolietje van de koriander met het limoensap en draai langzaam de olijfolie erdoor tot een dikke groene saus ontstaat. Breng met zout en peper op smaak. Druppel het over het gerecht als het uit de oven komt. Wij serveerden er een groene salade bij met een mosterddressing erdoor. Daardoorheen was wat kaneel en gedroogde munt gedraaid. Dat paste goed.

Opmaaktip

Snijd de gestolde polenta tot blokjes en serveer deze op een tomaten-lunchsoep de volgende dag, als vullende garnering.