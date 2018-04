Fakefilet die smaakt naar kroket, echt lecker

Vlogger Monica Geuze, in blijde verwachting, rukte op een zondagochtend uit naar de supermarkt voor haar nieuwste zwangerschaps-craving: 100 procent plantaardige Petit Filet à l'Americain van De Vegetarische Slager. In de video 'Naar babyembryo's kijken & op zoek naar filet' (271 duizend keer bekeken) doet ze verslag van een teleurstellende expeditie. 'Nou, ik heb nog net geen emotionele breakdown gehad, zojuist in de Albert Heijn. Ik zocht me rot naar die kútfilet. En die was er niet. En toen werd mij gezegd dat het er wel was, en toen was het er weer niet, en toen was het er weer wel, en toen moesten ze het gewoon even uit het magazijn halen, en ik zie er echt verdomd slecht uit, en ik heb geen filet.' Heftig.