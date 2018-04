Etiketten vlees- en visproducten niet altijd eerlijk over hoeveelheid water

Sinds december 2014 verplicht een Europese verordening producenten die water toevoegen aan vlees- en visproducten 'water' in de ingrediëntenlijst te zetten. In oktober vorig jaar wees de NVWA de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) erop dat dit niet in alle gevallen goed gaat. Het maakt daarbij niet uit of het om 1, 10 of 80 procent water gaat.



Het toevoegen van water aan hamburgers, kipfilets, zalm en andere vis- en vleesproducten is in Nederland al jaren gebruikelijk. Zo toonde het tv-programma Keuringsdienst van Waarde in 2015 aan dat supermarktverpakkingen pangasiusfilet veelal voor 20 tot 50 procent uit (toegevoegd) water bestaan.



Vóór december 2014 hoefde 'water' niet als ingrediënt te worden genoemd als het minder dan 5 procent uitmaakte van het gewicht van het eindproduct. Waarom dat vanaf die datum niet in alle gevallen is gebeurd, is onduidelijk.