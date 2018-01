Enige excentriciteit was 'de paus van de gastronomie' Paul Bocuse (1926 - 2018) niet vreemd

Bocuse werd in 1926 geboren in Collonges-sur-Mont-d'Or, een dorp in de buurt van Lyon, als telg in een geslacht van restauranteigenaars sinds 1765. Hij ging in de leer bij de beroemde Fernand Point (La Pyramide in Vienne, ook bij Lyon) en vervolmaakte zijn opleiding bij bekende Parijse restaurants als Lucas Carton.



In 1959 keerde hij terug naar Collonges om het familierestaurant over te nemen. Dat groeide onder zijn leiding uit tot een instituut van de Franse gastronomie. Bocuse was in de jaren zestig, samen met generatiegenoten als Michel Guérard, Alain Chapel en de gebroeders Troigros, een van de exponenten van de Nouvelle Cuisine die zich afzette tegen de klassieke keuken van Escoffier.